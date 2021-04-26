Белоруссия готовится начать испытания собственной вакцины от COVID-19

Стадия иммунизации животных займет не менее месяца
В ближайшее время начнутся доклинические испытания на животных белорусской вакцины от коронавируса, передает в понедельник ТАСС.
"В ближайшее время мы подойдем к стадии иммунизации животных - она займет не менее месяца", - рассказал Анатолий Красько - заведующий лабораторией биобезопасности Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.
По его словам, прототип препарата намерены получить к осени, а начать доклинические испытания - в следующем году.
Уточняется, что для разработки будет подобран доминирующий в стране в данное время штамм. К работам привлечены шесть лабораторий.
1 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании в 2021-2023 годах вакцины от коронавирусной инфекции. В качестве исполнителей определены Министерство здравоохранения страны и Национальная академия наук.
С 1 октября 2020 года в Белоруссии идет вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V". Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram