ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кипр примет туристов, привитых "Спутником V"

15:12
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Тест на COVID-19 не потребуется

Привитые вакциной "Спутник V" туристы смогут посетить Кипр с 10 мая после завершения локдауна в стране. Людям не придется сдавать тест на коронавирус, если ранее они вакцинировались российским препаратом от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Alpha.

Белоруссия готовится начать испытания собственной вакцины от COVID-19
Путин обсудил с Асадом поставки российских вакцин от коронавируса

По данным издания, председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос заявил, что "отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как [между Брюсселем и Москвой] ведутся соответствующие переговоры, и это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей".

Ранее власти Кипра объявили о введении самого жесткого карантинного режима с начала эпидемии. Локдаун будет действовать с 26 апреля по 9 мая. В указанные две недели на острове закроются все промтоварные магазины и помещения ресторанов и кафе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Туристы в аэропорту
Туристы в аэропорту
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.