Кипр примет туристов, привитых "Спутником V"

Тест на COVID-19 не потребуется

Привитые вакциной "Спутник V" туристы смогут посетить Кипр с 10 мая после завершения локдауна в стране. Людям не придется сдавать тест на коронавирус, если ранее они вакцинировались российским препаратом от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Alpha.

По данным издания, председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос заявил, что "отсутствие одобрения вакцины "Спутник V" со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как [между Брюсселем и Москвой] ведутся соответствующие переговоры, и это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей".

Ранее власти Кипра объявили о введении самого жесткого карантинного режима с начала эпидемии. Локдаун будет действовать с 26 апреля по 9 мая. В указанные две недели на острове закроются все промтоварные магазины и помещения ресторанов и кафе.

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