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"Желтый" уровень погодный опасности объявлен в Москве из-за снега

15:27
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Ожидаются заморозки

Гидрометцентр объявил в Москве "желтый" уровень погодной опасности. Ночью в столичном регионе ожидается дождь и мокрый снег. По данным синоптиков, температура воздуха может опуститься ниже ноля.
То дождь, то снег: погода в Москве испортилась

Ночью в Подмосковье возможны заморозки до минус 3 градусов, снег и обледенение. Днем 27 апреля в столичном регионе от 7до 9 градусов выше ноля, возможны небольшие дожди и западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Метеорологи прогнозируют, что температура в Москве приблизится к норме к концу рабочей недели. Циклон с юго-запада принесет в столицу тепло, но вместе с ним и дожди, пишет "Метеоинфо".

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