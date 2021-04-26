"Желтый" уровень погодный опасности объявлен в Москве из-за снега

Ожидаются заморозки

Гидрометцентр объявил в Москве "желтый" уровень погодной опасности. Ночью в столичном регионе ожидается дождь и мокрый снег. По данным синоптиков, температура воздуха может опуститься ниже ноля.

Ночью в Подмосковье возможны заморозки до минус 3 градусов, снег и обледенение. Днем 27 апреля в столичном регионе от 7до 9 градусов выше ноля, возможны небольшие дожди и западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Метеорологи прогнозируют, что температура в Москве приблизится к норме к концу рабочей недели. Циклон с юго-запада принесет в столицу тепло, но вместе с ним и дожди, пишет "Метеоинфо".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram