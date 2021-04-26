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Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников

15:32
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Документ вступает в силу уже с сегодняшнего дня

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан страны.
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"Постановляю призывать в 2021 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности", - сказано в тексте.

Обеспечить выполнение связанных с призывом граждан мероприятий поручено правительству и региональным властям. Вступает в силу указ с 26 апреля.

1 апреля в России начался весенний призыв. На срочную военную службу отправятся свыше 134 тысяч человек. С учетом пандемии в военкоматах были приняты все необходимые меры безопасности.

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