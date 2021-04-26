Зеленский озвучил возможные темы переговоров с Путиным

Ранее президент Украины объявил о подготовке встречи с российским лидером

Президент Украины Владимир Зеленский в случае проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным готов обсудить с ним языковой и церковный вопросы.

"Я всегда говорил, что государство отдельно от церкви, и я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы влиять как-то на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Поэтому они у нас абсолютно свободны: и люди свободны, и церкви. У нас люди в какую хотят церковь, в такую и ходят, и это правильно", - сказал Зеленский в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС (цитата по РИА Новости).

По его словам, также в стране нет проблем с использованием русского языка. "А по поводу языка - я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но даже если эти вопросы тоже стоят на повестке и будут стоять при встрече, - если она все-таки состоится, - то, пожалуйста, обсудим и эти вопросы", - заявил президент Украины.

В понедельник Зеленский объявил о подготовке встречи с Путиным. "Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться", - заявил Зеленский.

Ранее президент Украины в видеообращении предложил российскому лидеру встретиться в Донбассе. Владимир Путин позже, отвечая журналистам, заметил, что в Донбассе Зеленскому надо вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, но для встречи с президентом России он может приехать в Москву.

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