Каждый второй россиянин испытывал сложности при оплате картой

При этом с каждым годом доля расчетов наличными продолжает снижаться

Зампред Банка России Михаил Алексеев представил на платежном ПЛАС-форуме презентацию, согласно данным которой в 2020 году трудности с оплатой товаров или услуг испытывал каждый второй обладатель банковской карты в стране.

"65% - с техническим сбоем при оплате электронными средствами платежа", - уточняется в презентации, на которую ссылается ТАСС.

Кроме того, проведенный регулятором соцопрос показал, что пока не видят для себя возможности обойтись без наличных 55% граждан. Вместе с тем, согласно данным ЦБ, с каждым годом доля расчетов наличными продолжает снижаться.

При этом Центробанк прогнозирует, что к 2026 году доля наличных в обращении увеличится с нынешних 13,4 триллиона рублей до 13,6-16 триллионов.

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