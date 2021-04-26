В Совфеде назвали минские соглашения безальтернативными

Киеву следует добросовестно выполнять договоренности

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в ходе встречи с членом комитета Сената Франции по иностранным делам Жоэль Гаррио-Майлам заявил, что минский формат как основа для урегулирования внутриукраинского конфликта на сегодняшний день не имеет альтернатив.

Кроме того, сенатор оценил нынешний уровень российско-французских отношений. По его словам, они сейчас проходят сложный этап - в основном из-за враждебности, которую на Западе нагнетают вокруг России. Вместе с тем Карасин выразил уверенность в том, что все трудности будут преодолены, передает РИА "Новости".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что минский формат можно пересмотреть. На эти слова отреагировали в Кремле. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные посылы - очередной тревожный сигнал со стороны Киева, а видоизменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.

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