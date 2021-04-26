Голикова объяснила указ Путина о длинных майских праздниках

Нерабочие дни объявлены исключительно из необходимости соблюдения эпидрежима

За сутки в России от ковида выздоровели 6 тысяч 631 человек, заболели - 8 тысяч 803. Во всех регионах страны продолжается массовая вакцинация, уже почти 12 миллионов россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса и 7,5 миллиона - двумя компонентами. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что применяемые в России вакцины эффективны в отношении новых штаммов COVID-19.

К летним сменам в международном детском центре "Артек" готовятся со всей ответственностью. Перед медицинским кабинетом выстроилась очередь из желающих сделать прививку от коронавируса. Решение взвешенное - принято единогласно. Перед сезоном заболеть не хочется, тем более работать приходится бок о бок с детьми. Риск заразить тех ребят, что приедут в лагерь на каникулы, должен быть в принципе исключён.

Масштабная вакцинация продолжается во всех регионах. "Я один из первых привился от коронавируса, потому что работаю в больнице. Хотелось подстраховаться на всякий случай", - сказал Алексей Богданов.

В Сыктывкаре новый пункт открыли в самом центре города - в здании аптеки. По просьбе местных жителей, здесь всё организовано максимально удобно и компактно, чтобы люди не бегали из кабинета в кабинет, а все необходимые процедуры делали в одном месте.

"У нас сейчас в достаточном количестве этой вакцины, задержек нет. Мы, наоборот, расширяемся с этим пунктом вакцинации. Население рады вакцинировать. У нас задачи большие, планы большие", - сказала Ангелина Морозова, главная медсестра Сыктывкарской городской поликлиники №3.

Чтобы выработать коллективный иммунитет, нужно либо переболеть, либо привиться. Вот только сам вирус, как уже многие успели убедиться на личном опыте, весьма коварен. С какими именно последствиями столкнётся организм, непонятно. Гораздо проще сделать прививку и перестать бояться за себя и близких. Тем более, все отечественные разработки от коронавируса зарекомендовали себя хорошо - риски сведены к минимуму.

"Жалоб я не слышала от населения. И побочных эффектов, которые прописаны в инструкциях, мы не видели. Мы видели только реакцию на эти прививки. Повышение температуры, может быть лёгкое недомогание, которые считаются нормальной реакцией на живую вакцину", - сообщил Яна Таранченко, участковый терапевт Усть-Камчатской РБ.

Это ответ всем, кто по какой-то причине до сих пор сомневается: идти прививаться или нет. Для удобства пункты вакцинации во многих городах сейчас развернуты в шаговой доступности. Сделать укол можно в перерывах между походами по магазинам, совместив приятное с полезным. Благодаря таким темпам вакцинации, в стране уже удалось успешно нейтрализовать угрозу распространения вируса.

"Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя, в целом, в своем регионе. Более 310 тысяч сегодня получают медицинскую помощь по вопросам ковида и подозрения на новую коронавирусную инфекцию, почти 110 тысяч человек находятся сегодня на стационарном лечении. Важно, чтобы все мероприятия, которые проводятся по вакцинации и профилактике эпидочагов и предотвращения распространения коронавируса, шли по пути нейтрализации этой угрозы для населения России", - заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Впрочем, о полной победе над коронавирусом в нашей стране пока говорить рано, как и о полной отмене ограничительных мер. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что указ Владимира Путина о продлении выходных в начале мая был выпущен, в том числе с целью предотвращения распространения коронавируса в нашей стране.

"Учитывая, что в рабочие дни по территории особенно крупных столичных городов осуществляется большое перемещение в транспорте граждан - эти решения как раз приняты для того, чтобы эти перемещения уменьшить или сократить в связи с тем, что граждане будут оставаться либо дома, либо выедут за город на дачные участки. Просьба руководствоваться этим указом исключительно из необходимости соблюдения эпидрежима и недопущения роста на территории России случаев новой коронавирусной инфекции", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Отдельно вице-премьер попросила турфирмы воздержаться от продажи путёвок в Турцию и Танзанию и после 1 июня. Эпидемиологическая обстановка в этих странах близка к критической. Больницы переполнены. Вакцины на всех желающих просто не хватает. На этом фоне турецкие фармкомпании ведут активные переговоры о производстве на территории страны российской разработки от коронавируса - "Спутник V". По информации некоторых СМИ, изготовление вакцины планируют начать в течение ближайших нескольких месяцев сразу на нескольких предприятиях.

Александра Сергомасова, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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