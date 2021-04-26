Жителей Пекина предупредили о приближении огромной пылевой бури

Людям рекомендовали оставаться дома и плотно закрыть все окна

Метеослужба Пекина предупредила жителей о приближении огромной пылевой бури. Она уже прошла по китайской автономии Внутренняя Монголия, передает "ТВ Центр".

Грандиозное пылевое облако растянулось на многие километры. И эта масса песка смещается на восток страны. Китайские метеорологи постоянно замеряют параметры воздуха. Там, куда приходит такое "жёлтое облако" - становится трудно дышать. Пыль может оставаться в воздухе в течение суток даже после окончания бури. Помогают маски и респираторы. Жителям столичного региона рекомендовано оставаться дома и плотно закрыть все окна.

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