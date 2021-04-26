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Киев категорически отказался возвращать воду Крыму

16:03
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Водоснабжение восстановится только после полной "деоккупации" полуострова

Пресная вода из Северо-Крымского канала будет направлена исключительно на орошение сельскохозяйственных полей в Херсонской области. Восстанавливать водоснабжение Крыма Киев не собирается – до полной "деоккупации" полуострова, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Под контроль его ведомства перешел Северо-Крымский канал.

"Подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось", — заявил Лещенко журналистам.

Экономический ущерб от водной блокады Крыма со стороны Украины, как сообщалось ранее, превысил 200 миллиардов рублей. Аграрии региона из-за отсутствия воды практически полностью прекратили выращивать на полуострове рис, кукурузу и сою, сократилось производство овощей, передает "Интерфакс".

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