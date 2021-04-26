Запад продолжил высылку российских дипломатов

Москва действует зеркально

Сотрудник посольства Украины в России объявлен персона нон грата и должен покинуть нашу страну до конца месяца. Об этом говорится в сообщении российского МИД. В документе подчёркнуто, что это ответная мера на аналогичные "недружественные действия украинской стороны". Обмен подобными мерами произошёл с дипмиссиями целого ряда стран.

Обмен дипломатическими ударами, похоже, только набирает обороты. Россия в ответ на высылку своего военного атташе из Рима сегодня объявила персона нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Москве.

То же самое, но уже в отношении российского дипломата, сделали в МИД Румынии. А до этого США, Болгария, Польша и ещё ряд государств ЕС и НАТО, к которым сегодня и обратился новоиспеченный министр иностранных дел Чехии.

"Чешская дипломатия ожидает, что союзники будут солидарны с нами. Потому как недопустимо, чтобы российские спецслужбы действовали на территории суверенного государства. В связи с этим Прага рассчитывает, что и другие члены ЕС и НАТО присоединятся к высылке российских дипломатов", - сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек.

Москва, разумеется, действует зеркально, при этом продолжая взывать к здравому смыслу. То же самое накануне попытался сделать и президент Чехии Милош Земан, на которого тут же набросилась правящая элита, обвинив в подыгрывании Москве. Хотя Земан всего лишь предложил провести нормальное расследование. Детально рассмотреть все версии, а не цепляться за одну, да еще и не имея никаких доказательств.

"Нет никаких доказательств того, что два российских агента находились на территории Врбетици. Но это ни в коем случае не означает, что подозрение в их причастности к этому делу - несерьёзное. Однако она либо должна быть доказана, либо опровергнута", - сказал Милош Земан, президент Чехии.

Своё заявление относительно взрыва семилетней давности на складах боеприпасов президент Чехии сделал на основании отчётов Службы безопасности и информации страны. А в них за шесть лет расследования, которое, кстати, продолжается до сих пор, не было ни одного упоминания о мифических российских агентах. Зато следователи установили хозяина оружия, которое находилось на складах во Врбетице. Им является болгарский бизнесмен Эмилиян Гебрев, который уже подтвердил, что именно через территорию Чехии он переправлял военные грузы на Украину, где на тот момент уже шла война. То есть действовал Гебрев фактически незаконно. А чешские власти на это просто закрывали глаза.

"Существенные есть указания на то, что нарушались и международные конвенции. В том числе "Оттавская конвенция", запрещающая противопехотные мины и так называемый Договор о торговле оружием, участниками которого, как я понимаю, являются все члены ЕС. Так что, мне кажется, сейчас самоё время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Впрочем, рассчитывать на то, что Брюссель станет разбираться в данном вопросе, конечно, не стоит. Проще голословно обвинять Россию, демонстрируя свою лояльность заокеанскому союзнику. В том, что данная провокация - дело рук Вашингтона, уже мало кто сомневается, учитывая привычный сценарий и обвинения в стиле "хайли лайкли" - только теперь в исполнении Чехии, которая выступает в роли статиста.

"Вся ситуация срежиссирована не в Чехии. Безусловно, это навязанная повестка. Например, Словакии или, например, те тезисы, о которых говорил президент Франции Эммануэль Макрон в последних своих интервью западным СМИ. Это все часть широкой антироссийской кампании, и Земан, конечно, подчеркивает это", - сообщил политолог Александр Асафов.

В итоге Чехия осталась без передовых российских технологий в области атомной энергетики и вакцины, о поставках которой уже почти договорились. Существенный ущерб был нанесен и двусторонним отношениям, что сегодня в очередной раз подтвердили в Кремле.

"Озвучивание таких обвинений без доказательств безосновательно. Это из ряда вон выходящие действия, они недружественные, и они, конечно же, не просто идут вразрез с интересами народов двух стран, но и наносят чрезвычайный вред нашим двусторонним отношениям. Точнее, уже нанесли", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И этот процесс, судя по всему, будет продолжен, подталкивая ЕС ввести новые санкции против России. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что ответ будет зеркальным. Эту информацию сегодня ещё раз довели и до временного поверенного в делах США в России, которому также сообщили, что передвигаться по территории нашей страны американские дипломаты будут теперь по другим правилам.

Александр Панюшкин, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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