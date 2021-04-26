Эксперт назвал число россиян со скрытой формой гепатита

Врачам хороша видна лишь "надводная часть айсберга"

Руководитель лаборатории вирусных гепатитов Института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Михайлов в ходе экспертного форума по иммунопрофилактике назвал эпидемиологическую ситуацию по вирусным гепатитам в России относительно благополучной, но экспертам при этом хорошо видна лишь "надводная часть айсберга" - острые гепатиты.

"Подводная часть - это хронические гепатиты, огромное количество больных, являющихся носителями вируса гепатита В, гепатита С", - приводит слова Михайлова ТАСС.

Он добавил, что, согласно подсчетам специалистов, больными хроническими гепатитами в России являются порядка 6-6,5 миллионов человек.

Чрезвычайно важное значение, продолжил эксперт, имеют в данном случае вакцинопрофилактики.

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