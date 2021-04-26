В правительстве дали пояснения по нерабочим дням в мае

Работодатели самостоятельно определят режим работы с 4 по 7 мая

Работодатели самостоятельно определят режим работы с 4 по 7 мая. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Организации - в соответствии с указом президента - сами решат, сколько сотрудников должны будут работать в этот период, включая "организацию работы дистанционно". Все решения должны оформляться приказом или распоряжением, чтобы четко определить порядок работы.

"Работники могут работать дистанционно в соответствии с трудовым законодательством, если трудовые обязанности могут исполняться при дистанционном формате работы", - заявила Голикова.

При этом вице-премьер предупредила, что нерабочие дни не могут стать основанием для снижения заработной платы, передает "Интерфакс".

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 4,5,6 и 7 мая нерабочими днями. Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, с учетом выходных по случаю 1 мая, а также 9 мая, нерабочим становится период с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно.

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