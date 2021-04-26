Стало известно, сколько россиян уже полностью привились от COVID-19

Данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова

В ходе брифинга вице-премьер России Татьяна Голикова оценила темпы вакцинации в стране.

"На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошли 11,9 миллиона человек", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.

Она уточнила, что привились двумя компонентами 7,5 миллионов человек.

Как отметила вице-премьер, в регионах темпы прививочной кампании продолжают расти, хотя и немного снижаются в праздничные дни.

Также Голикова заметила, что сегодня получить вакцину от коронавируса можно в любом российском субъекте.

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