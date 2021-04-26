Путин поручил ускорить работу по защите персональных данных граждан

И проверить обоснованность роста цен на жилье в каждом регионе

На сайте Кремля опубликовали поручения президента России Владимира Путина, данные по итогам совещания с членами правительства страны 8 апреля.

В частности, глава государства поручил кабмину ускорить работу по внесению изменений в законодательство для усиления защиты персональных данных россиян и содействия развитию разрабатывающих программное обеспечение российских организаций. Доложить о работе необходимо до 1 июля.

Кроме того, президент потребовал не допускать завышения цен на подключение школ к интернету. Доклад по этому вопросу российский лидер ждет до 1 июля и далее один раз в квартал. Также власти должны обеспечить контроль за соблюдением в субъектах темпов создания в дошкольных образовательных организациях дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет.

Вместе с тем Путин поручил Федеральной антимонопольной службе до 15 мая представить доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе.

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