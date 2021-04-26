Суд приговорил к 25 годам убийцу девушки-водителя BlaBlaCar

Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года

В понедельник прокуратура Московской области сообщила о вынесенном Московским областным судом приговоре Виталию Чикиреву - он убил девушку, к которой подсел как попутчик через сервис BlaBlaCar.

Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года. Девушка, о которой СМИ писали, что она работала директором ресторана одной из сетей быстрого питания, выехала из Москвы в Тулу на Audi и подобрала у метро на юге столицы мужчину, тот воспользовался сервисом BlaBlaCar.

Сигнал телефона девушки пропал в районе Подольска. Вскоре ее попутчик был задержан. Он сознался, что совершил убийство и спрятал труп в лесном массиве в городском округе Чехов.

Чикирева признали виновным по статьям об убийстве, разбое и неправомерном завладении автомобилем. Он получил 25 лет колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.

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