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Суд приговорил к 25 годам убийцу девушки-водителя BlaBlaCar

17:18
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года

В понедельник прокуратура Московской области сообщила о вынесенном Московским областным судом приговоре Виталию Чикиреву - он убил девушку, к которой подсел как попутчик через сервис BlaBlaCar.
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Преступление произошло в ночь на 24 декабря 2018 года. Девушка, о которой СМИ писали, что она работала директором ресторана одной из сетей быстрого питания, выехала из Москвы в Тулу на Audi и подобрала у метро на юге столицы мужчину, тот воспользовался сервисом BlaBlaCar.

Сигнал телефона девушки пропал в районе Подольска. Вскоре ее попутчик был задержан. Он сознался, что совершил убийство и спрятал труп в лесном массиве в городском округе Чехов.

Чикирева признали виновным по статьям об убийстве, разбое и неправомерном завладении автомобилем. Он получил 25 лет колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.

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