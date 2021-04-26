ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудник посольства Украины в Москве объявлен persona non grata

17:09
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Он должен покинуть Россию до 30 апреля

В понедельник Министерство иностранных дел России сообщило о том, что сотрудник посольства Украины в Москве объявлен persona non grata - за несовместимую с дипломатическим статусом деятельность.

Песков рассказал о "красной линии" между Россией и Украиной
МИД отреагировал на высылку из Украины российского дипломата

Он должен покинуть российскую территорию до конца дня 30 апреля.

Как объяснили во внешнеполитическом ведомстве, это ответ Москвы по принципу взаимности на недружественные действия украинской стороны - та 19 апреля объявила persona non grata сотрудника посольства России в Киеве.

Украинская сторона предупреждена, продолжили в МИД, что могут быть предприняты дополнительные меры, если Киев не прекратит практику враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник полиции у посольства Украины в Москве
Сотрудник полиции у посольства Украины в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.