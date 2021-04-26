Он должен покинуть Россию до 30 апреля

В понедельник Министерство иностранных дел России сообщило о том, что сотрудник посольства Украины в Москве объявлен persona non grata - за несовместимую с дипломатическим статусом деятельность.

Он должен покинуть российскую территорию до конца дня 30 апреля.

Как объяснили во внешнеполитическом ведомстве, это ответ Москвы по принципу взаимности на недружественные действия украинской стороны - та 19 апреля объявила persona non grata сотрудника посольства России в Киеве.

Украинская сторона предупреждена, продолжили в МИД, что могут быть предприняты дополнительные меры, если Киев не прекратит практику враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств.

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