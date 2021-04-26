ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев призвал нарастить производство вакцин от коронавируса

17:34
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Это касается всех трех отечественных препаратов

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19, отметив, что эти процессы должны быть ускорены.
Стало известно, сколько россиян уже полностью привились от COVID-19

"Отмечу, что производство вакцины, несмотря на достигнутые результаты, имеет весьма серьезные перспективы роста, которые должны быть реализованы", - приводит слова зампреда СБ РИА "Новости".

Как отметил Медведев, в первом полугодии 2021-го, по плану производителей, поступить в гражданский оборот должно более 50 миллионов комплектов вакцин, при этом к середине апреля было готово около 28,5 миллионов комплектов. Всего в оборот, по словам Медведева, введено порядка 15,5 миллионов комплектов препаратов.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19. Это векторный "Спутник V", пептидная "ЭпиВакКорона" и цельновирионный "Ковивак" от центра имени Чумакова. Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Производство вакцины от коронывируса
Производство вакцины от коронывируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.