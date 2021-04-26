Медведев призвал нарастить производство вакцин от коронавируса

Это касается всех трех отечественных препаратов

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19, отметив, что эти процессы должны быть ускорены.

"Отмечу, что производство вакцины, несмотря на достигнутые результаты, имеет весьма серьезные перспективы роста, которые должны быть реализованы", - приводит слова зампреда СБ РИА "Новости".

Как отметил Медведев, в первом полугодии 2021-го, по плану производителей, поступить в гражданский оборот должно более 50 миллионов комплектов вакцин, при этом к середине апреля было готово около 28,5 миллионов комплектов. Всего в оборот, по словам Медведева, введено порядка 15,5 миллионов комплектов препаратов.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19. Это векторный "Спутник V", пептидная "ЭпиВакКорона" и цельновирионный "Ковивак" от центра имени Чумакова. Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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