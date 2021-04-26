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Кремль прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

18:10
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Пока никакой конкретики нет

Никакой конкретики относительно возможной встречи президентов России и Украины пока нет. Так в Кремле прокомментировали сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о том, что он дал поручение главе своего офиса организовать встречу с Владимиром Путиным.

При этом, по словам украинского лидера,  он готов обсудить на встрече с российским президентом вопросы, касающиеся  русского языка и Русской православной церкви на Украине, передает "ТВ Центр".

На прошлой  неделе Владимир Путин, говоря о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую  очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ЛНР и ДНР. В то же время российский президент отметил, что готов принять украинского коллегу в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений".  Владимир Путин подчеркнул, что разговаривать есть о чем: в последнее время Киев предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, в частности, это касается  отношения к Русской православной церкви и  к русскому языку на Украине.

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