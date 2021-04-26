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Депутат Мосгордумы Козлов: Удостоверения работников ЖКХ с QR-кодом помогут защитить жителей от мошенников

18:05
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Проверить подлинность документов можно будет с помощью смартфона

В Мосгордуме рассказали, что Мосэнергосбыт выдаст сотрудникам удостоверения с QR-кодом, по которому можно будет проверить подлинность документов.

"С помощью смартфона или планшета с камерой можно будет выяснить, действительно ли мастер перед вами - сотрудник Мосэнергосбыта или мошенник", - заявил депутат МГД Александр Козлов (цитата по АГН "Москва").

В 2021 году Мосэнергосбыт заменит 500 тысяч счетчиков, которые устарели или неисправны. Графики работ согласованы и их можно найти на сайтах предприятий, жителей обязательно оповещают объявлениями у подъезда.

"Для жильцов эти работы проводятся бесплатно, поэтому если на вашем пороге появились сомнительные мастера - не поленитесь, проверьте их документы на наличие работающего QR-кода", - отметил парламентарий.

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