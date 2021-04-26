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"Это так больно": в США раскритиковали "Оскар" за выбор победителей

18:00
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

По мнению журналистов, киноакадемия проявила "недостаточную инклюзивность"

Ведущие газеты и интернет-порталы Соединенных Штатов обрушились с критикой на Американскую академию кинематографических искусств и наук, которая минувшей ночью огласила лауреатов премии "Оскар". По мнению журналистов, выбор оказался "недостаточно инклюзивным" - темнокожие актеры не получили наград ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роли.
В Лос-Анджелесе объявили победителей премии "Оскар"

Призы в этих номинациях достались Энтони Хопкинсу и Фрэнсис Макдорманд. Лучшей актрисой второго плана была признана кореянка Юн Ё Джон. Единственным темнокожим лауреатом в актерских номинациях стал Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия").

Журнал Variety написал, что "Оскар" принял разнообразие, но не в той степени, в которой мог бы". "Видеть разнообразие на "Оскаре" было захватывающе, пока финал все не разрушил", "Почему проигрыш Чедвика Боузмана - это так больно" - это цитаты из материалов газеты USA Today.

Журналисты Los Angeles Times заявили, что "Оскар" полностью провалил завершение церемонии", а Hollywood Reporter назвал произошедшее "ударом под дых, а не всеобщим празднованием".

Главное разочарование у прессы вызвало то, что Хопкинс выиграл в конкуренции с Чедвиком Боузманом - ныне покойным темнокожим актером, который, по мнению СМИ, обязательно должен был получить статуэтку посмертно (актера не стало в августе прошлого года).

Как пишут газеты, вдова Боузмана уже готовилась выступить с речью, а Хопкинс даже не присутствовал на награждении. Официальных комментариев от организаторов церемонии пока не последовало.

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