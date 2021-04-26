Ректор РХТУ Мажуга предложил доработать систему ранней профориентации школьников

Необходимо учитывать особенности каждого ребенка

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга отметил в беседе с журналистами необходимость более индивидуального подхода в вопросах системы ранней профориентации в российских школах - следует учитывать разные возрастные группы и особенности развития учащихся.

"Сегодня примерно 70% школьников не имеют представления о том, чем они хотят заниматься, в какой институт поступать. Только 5% уверены в выборе будущей профессии", - заметил Мажуга.

По его словам, упомянутая система призвана изменить сложившееся положение - она в том числе позволит сократить количество недовольных выбранной специальностью молодых специалистов.

Как подчеркнул ректор РХТУ, имеет смысл выработать единый стандарт ранней профориентации. Здесь выделяются три ключевых пункта. Первый - школьников обязательно надо знакомить с ситуацией на рынке труда и требованиями работодателей. Второй - определять направления работы надо с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося.

Кроме того, должны подключаться психологи. Они помогут школьникам избежать стресса и обрести уверенность в будущем.

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