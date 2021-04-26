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Россиянин сыграет с чемпионом мира за шахматную корону

18:34
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Матч пройдет в Дубае

На проходящем в Екатеринбурге шахматном турнире претендентов определился досрочный победитель - им стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.
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В понедельник он сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, став таким образом за тур до конца недосягаемым для идущего вторым в таблице голландца Аниша Гири. Тот уступил другому россиянину Александру Грищуку.

После этой победы Непомнящий получил право встретиться с норвежцем Магнусом Карлсеном - действующим чемпионом мира. На кону будет стоять мировая шахматная корона. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае во время выставки "Экспо".

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