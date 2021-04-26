В Европарламенте призвали отключить Россию от SWIFT

Тема новых санкций раскручивается всё активнее

Фракция Европейская народная партия - крупнейшая в Европейском парламенте - выступает за расширение санкций против России, заявил ее представитель в ходе брифинга в Брюсселе, передает РИА "Новости".

"ЕРР поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT", - сказал он.

В период с 26 по 29 апреля проходит пленарная сессия Европейского парламента. Депутаты проведут дебаты по отношениям с Россией, затем будет принята резолюция. Речь о трех темах: ситуация на юго-востоке Украины, взрывы в чешской Врбетице и дело Алексея Навального.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Через систему проходят данные о транзакциях. К ней подключены более 11 тысяч организаций по всему миру.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что у Москвы есть план на случай, если Запад надумает отключить ее от системы SWIFT.

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