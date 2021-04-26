В Telegram появилась новая функция

Она касается системы платежей
Представители мессенджера Telegram сообщили в блоге компании о новой функции их приложения.
"Продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы", - сказано в сообщении.
Для оплаты, уточняется там, можно использовать в том числе Telegram для стационарных компьютеров, при этом покупатель может оставить чаевые.
В тексте также сообщается, что комиссии платформа не берет, а платежную информацию не хранит. Особо подчеркивается, что свой магазин к Telegram можно подключить без согласования с администраторами мессенджера.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram