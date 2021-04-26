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В Telegram появилась новая функция

19:00
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Она касается системы платежей

Представители мессенджера Telegram сообщили в блоге компании о новой функции их приложения.

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"Продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы", - сказано в сообщении.

Для оплаты, уточняется там, можно использовать в том числе Telegram для стационарных компьютеров, при этом покупатель может оставить чаевые.

В тексте также сообщается, что комиссии платформа не берет, а платежную информацию не хранит. Особо подчеркивается, что свой магазин к Telegram можно подключить без согласования с администраторами мессенджера.

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