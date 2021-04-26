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"Мне помогает психолог": дочь Заворотнюк рассказала об эмоциональном состоянии

19:21
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Анна призналась, что иногда позволяет себе поплакать, и от этого ей становится легче

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала о своем эмоциональном состоянии.

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"Мне помогает психолог, препараты. Иногда бывают дни, когда я позволяю себе плакать. От этого тоже становится немного легче. Но в целом я со своим эмоциональным состоянием далеко не тот человек, который может дать такой совет, который бы помог, если очень тяжело. Надеюсь, что скоро я справлюсь", - написала Анна Заворотнюк во время общения со своими подписчиками в инстаграме.

3 апреля матери Анны, Анастасии Заворотнюк, исполнилось 50 лет. Актриса борется с тяжелой болезнью.

Долгое время Анастасия не появляется на публике, а её родные не спешат делиться с журналистами и общественностью информацией о состоянии её здоровья. В 2019 году Заворотнюк поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга.

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