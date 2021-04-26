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Меркель вновь высказалась о закупке Германией "Спутника V"

19:30
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Вопрос по-прежнему зависит от действий регулятора ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в настоящее время в Евросоюзе нет общеевропейского заказа на разработанную в российском центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V".
Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

"Это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам", - цитирует политика РИА "Новости".

Меркель добавила, что смысл закупать препарат будет, если регистрация в ЕС произойдет "очень скоро". В противном случае объемы заказа будут определяться исходя из того, какое количество вакцин других производителей к тому моменту уже окажется в наличии у ФРГ.

На прошлой неделе премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия намерена купить трижды по 10 миллионов доз "Спутника V" в июне, июле и августе. Вместе с тем президент России Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении.

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