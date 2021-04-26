Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Отключать горячую воду в домах столицы в этом году начнут с 11 мая

На официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru и сайте МОЭК заработал сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды в домах.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, плановые отключения горячей воды проходят в городе для того, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону: провести профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. Максимальный срок, на который отключают горячую воду в Москве - 10 календарных дней.

Плановые отключения горячей воды, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая.

Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября.

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