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При пожаре в Хакасии погибли трое детей

19:48
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о пожаре в жилом доме на станции Аскиз.
Сильный пожар в Красноярском крае попал на видео

В результате возгорания пострадали трое детей, их экстренно доставили в больницу. Врачи боролись за их жизнь, но не смогли спасти.

Согласно предварительной версии правоохранительных органов, детей (шестилетнюю и семилетнюю дочерей и четырехлетнего сына) в доме заперла 30-летняя женщина, чтобы уйти по своим делам. Когда вспыхнуло пламя, они не смогли выбраться. Рассматривается версию о детской шалости с огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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