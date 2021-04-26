При пожаре в Хакасии погибли трое детей

Возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о пожаре в жилом доме на станции Аскиз.

В результате возгорания пострадали трое детей, их экстренно доставили в больницу. Врачи боролись за их жизнь, но не смогли спасти.

Согласно предварительной версии правоохранительных органов, детей (шестилетнюю и семилетнюю дочерей и четырехлетнего сына) в доме заперла 30-летняя женщина, чтобы уйти по своим делам. Когда вспыхнуло пламя, они не смогли выбраться. Рассматривается версию о детской шалости с огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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