Великобритания ввела санкции против 14 россиян

Всего "антикоррупционный список" Соединенного Королевства пополнили 22 человека

Форрин-офис, внешнеполитическое ведомство Великобритании, обновил список людей, находящихся под санкциями со стороны Соединенного Королевства. В него попали 14 граждан России.

Фигурантам антикоррупционного списка запрещен въезд в Британию, их активы заморожены. Всего под новые санкции Великобритании попали 22 человека из шести государств.

Уточняется, что против россиян ограничения введены из-за дела юриста Сергея Магнитского. В список, в частности, вошли заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, следователи Олег Уржумцев и Станислав Гордиевский, бывший следователь Павел Карпов, юристы Юлия Майорова и Андрей Павлов, а также предприниматели Виктор Маркелов и Вячеслав Хлебников.

Указано, что они якобы "похитили сумму эквивалентную 230 миллионам долларов госсредств" и вывели часть денег за рубеж.

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