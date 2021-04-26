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Эрдоган ввел в Турции полный локдаун

20:11
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Он начнется 29 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил по окончании заседания кабинета министров о принятом властями страны решении ввести на территории республики полный локдаун с 19:00 29 апреля по 05:00 17 мая из-за распространения коронавируса. Транслировалось заявление на канале NTV.
Вернувшимся из Турции россиянам придется дважды сдавать тест на коронавирус

"Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты", - объявил президент.

Он добавил, что общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью, междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Чартерное и регулярное сообщение прекращено с 15 апреля по 1 июня. Сохранены лишь два рейса в неделю.

Прежде в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова призвала туроператоров пока не продавать путевки в Турцию и на даты после 1 июня.

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