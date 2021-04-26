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Во Франции сообщили о телефонном разговоре Путина с Макроном

20:25
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Обсуждались Украина и Нагорный Карабах

В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, сообщают со ссылкой на Елисейский дворец французские СМИ.
Макрон после встречи с Зеленским намерен пообщаться с Путиным

Как передает газета La Tribune, Макрон призвал "добиться снижения напряженности между Россией и Украиной". Вместе с тем главы государств договорились выступить с инициативами по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Уточняется при этом, что Макрон затрагивал тему отбывающего наказание в колонии блогера Алексея Навального.

Официального сообщения из Кремля пока не поступало.

Ранее Макрон провел очную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как стало известно после их беседы, Париж заверил Киев в приверженности сохранению суверенитета Украины, но констатировал трудности на пути к достижению договоренности по Донбассу.

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