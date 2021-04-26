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"Хорошо вам, богатым": Лера Кудрявцева пожаловалась на домработницу

20:35
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Телеведущая рассказала несколько историй о Евгении

Лера Кудрявцева рассказала в интервью несколько историй о своей домработнице Евгении. Со слов 49-летней телеведущей, иногда помощница устраивает ей сюрпризы.

"У меня есть юбка. Она мятая сама по себе. Она ее выгладила до состояния атласа. И потом два часа жаловалась мне: "Лера, я два часа эту юбку выгладить не могла". Я ей потом говорю: "Женя, ты же испортила юбку. Это мятая ткань!" - рассказала Кудрявцева "Пятому каналу".

Кудрявцева при этом отмечает, что лучше Евгении никто не наводит порядок в доме. Женщина может самостоятельно починить кондиционер или прикрутить ножку стола.

"Ко мне пришел массажист. Я лежу в комнате. Она влетает с какими-то тряпками и даже не стучится. Кричит: "Кайфуете, да? Ну, хорошо вам, богатым!" - вспомнила Кудрявцева.

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