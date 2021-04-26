Кремль раскрыл детали звонка Макрона Путину

На повестке дня - Украина, Чехия и Нагорный Карабах

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, передает пресс-служба Кремля. Ранее об этом разговоре писали французские СМИ.

Сообщается, что Макрон рассказал Путину о своем разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже.

В ходе беседы оба президента выразили обеспокоенность в связи с эскалацией в Донбассе. Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, игнорирующего минские соглашения и целенаправленно обостряющего обстановку.

Вместе с тем Путин и Макрон подтвердили настрой на продолжение взаимодействия в "нормандском" формате.

Кроме того, уточнили в Кремле, по просьбе Макрона Путин прокомментировал обострение российско-чешских отношений. Российский лидер отметил абсурдность выдвинутых против Москвы обвинений, а также принимаемых в ее отношении санкционных действий.

Также Путин и Макрон выразили готовность координировать действия по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха и обменялись мнениями по поводу борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Лидеры условились о продолжении регулярного диалога по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - добавили в Кремле.

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