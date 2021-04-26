"Оскар" про кино: как прошла 93-я церемония вручения премии

Мероприятие удивило местом проведения, но не выбором академиков

В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар". По традиции золотые статуэтки американские киноакадемики распределили в 24 категориях. А пока американская пресса возмущается тем, что среди актерских номинаций лишь один чернокожий победитель - и тот за роль второго плана - кинокритики в основном сходятся во мнении, что именно художественные ценности в этот раз возобладали над около-политическими.

Танцы на главном вокзале Лос-Анджелеса - церемония вручения статуэток впервые проходила не в театре "Кодак" - диджей вместо оркестра, ограниченное количество гостей и еще множество изменений. 93-я церемония Оскар точно войдет в историю. В том числе и коронавирусными ограничениями - ни фуршета, ни шампанского. Звездам даже пить пришлось из воображаемых емкостей и чокаться с воображаемыми коллегами.

Многие из номинантов стали участниками церемонии, не выходя из дома - также примета времени. Онлайн-конференция под названием "Оскар" оказалась краткой - всего три часа. И, по мнению кинокритиков, политкорректной. О том, по какому принципу раздают статуэтки, ходят легенды. Статистики давно подсчитали - сколько Оскаров у мужчин и сколько у женщин, кем были победители по национальности, вероисповеданию, сексуальной ориентации и цвету кожи. Стоит вспомнить расистский скандал 2015-16 годов, когда в списке номинантов не оказалось ни одного темнокожего актера. Сейчас же никого не обидели. Лучший актер второго плана 2021 года - афроамериканец Даниэл Калуя прямо с высокой трибуны обозначил планы на вечер.

- Я собираюсь вернуться к работе во вторник утром, потому что сегодня вечером я... Вы понимаете, о чем я? Мы будем наслаждаться этим вечером, мы будем праздновать.

С американцем Энтони Хопкинсом в списке победителей соседствует малоизвестный до сегодняшнего дня режиссер, китаянка Хлоя Чжао. Лучшая актриса второго плана - кореянка Юн Ёджон, у которой журналисты отчаянно пытались выяснить, как пахнет объявлявший ее во время награждения Брэд Питт.

"Я не нюхала его. Я не собака. Я вообще его не разглядела. Конечно, он звезда для меня. Но я почти не разговаривала с ним", - сказала она.

Многие эксперты полагают, что победители получили статуэтки заслуженно. Искусство в первозданном виде позволила разглядеть пандемия. 2020 год отправил киногигантов в штопор. Выжили и выиграли те, чей бюджет оказался незначительным, съемки простыми, потери минимальными. Таков, собственно, и лучший фильм - "Земля кочевников". Отсутствие напряжения среди больших соперников, безучастность политических элит - не секрет, что даже демократы и республиканцы часто апеллируют к кинолентам, находя в них отражение американской жизни и автоматически политизируя фильмы. Все в минувший год сложилось в пользу кино.

"Оскар получился политкорректным, сбалансированным. Из-за пандемии остановили съемки всех крупных проектов, большие режиссеры были в простое. Поэтому выбирали, из чего выбирали. Но это и хорошо. В этом году "Оскар" был про кино", - полагает режиссер, кинокритик Давид Шнейдеров.

Продолжит ли "Оскар" заданный вектор в следующем году, сказать сложно. Американская киноакадемия, по мнению экспертов, сама себя загнала в тупик, предложив претендентам на награды следовать ряду правил: гендерных, расовых и тому подобных. Новый кодекс Голливуда четко устанавливает, сколько в претендующей на успех картине должно быть представилей тех или иных меньшинств, какие у них должны быть религиозные взгляды.

"Для того, чтобы претендовать на "Оскар", ты должен выполнить определенные правила, ребята, советская цензура - это просто дети. Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Это сумасшествие. Оно организовано, оно построено на некотором обесчеловечивании", - уверен режиссер Никита Михалков.

Новый свод законов "Оскара" вступает в силу уже в следующем году. Сценаристы уже придумывают персонажей, соответствующих запросам эпохи.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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