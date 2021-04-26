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У православных христиан началась Страстная неделя

21:33
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Каждый день этой недели называют Великим

Сегодня у православных христиан началась Страстная седьмица. Это особая неделя Великого поста - время, посвященное последним дням земной жизни Христа. Считается, что Господь своей смертью на кресте искупил грехи всех людей.

И каждый день этой недели называют Великим. Понедельник связан с притчей об Иисусе и бесплодной смоковнице. Она напоминает верующим, что важно жить не только для себя, но и быть полезным. Самой скорбной считается Страстная пятница. В этот день Спаситель принял смерть на кресте. Всю Страстную неделю верующие соблюдают особенно строгий пост. Нельзя развлекаться, ссориться, праздновать свадьбы или дни рождения, а также завидовать кому-либо. Это ещё время подготовки к празднику Светлой Пасхи. Христово Воскресенье в этом году отмечается 2 мая, передает "ТВ Центр".

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