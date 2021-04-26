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"Единая Россия" внесла в ГД поправки для реализации послания Путина

22:05
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Речь идет о поддержке семей с детьми

В Госдуму были внесены законопроекты, направленные на реализацию положений Послания президента Федеральному собранию. Речь идет о поддержке семей с детьми. В частности, об оплате больничного родителям. Сейчас размер пособия находится в прямой зависимости от трудового стажа. Больше всего от этого страдают молодые семьи, для которых больничный по уходу за детьми оборачивается серьезными финансовыми потерями. Проблема актуальна примерно для полутора миллионов россиян. И это только одна из поправок из первого пакета инициатив, предложенных "Единой Россией", отмечает "ТВ Центр".

"Президент в своем послании поддержал целый ряд важнейших социальных инициатив "Единой России". Все эти инициативы касаются конкретной помощи людям. Это и стопроцентное закрытие больничных листов для детей до 7 лет. Это выплаты беременным матерям. И это ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет", - сказал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"В ближайшее время все эти инициативы будут несомненно поддержаны фракцией в Государственной думе. Я хочу сказать, что это только первый пакет инициатив, который внесен. Фракция "Единая Россия", конечно, полностью эти инициативы поддерживает. И не только поддерживает, а разработает те дополнительные, которые еще необходимо сделать", - сообщил руководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе России Сергей Неверов.

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