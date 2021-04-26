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В России почтили память жертв чернобыльской катастрофы

22:05
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

На Митинском кладбище в Москве почтили память ликвидаторов

Сегодня исполнилось 35 лет аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Она стала крупнейшей катастрофой в истории мировой ядерной энергетики, передает "ТВ Центр".

В результате взрыва на четвертом энергоблоке в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Основная их часть осела на территории Украины, России и Белоруссии. В ликвидации последствий страшной аварии участвовали свыше 600 тысяч  специалистов, рабочих, военнослужащих из всех республик Советского Союза. Масштабы трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженные действия этих людей.

Сегодня в различных городах России состоялись памятные мероприятия. В Москве они прошли на Митинском кладбище, где захоронены 28 ликвидаторов, которые первыми прибыли тушить пожар на ядерном реакторе. Венки на могилы героев возложили их родные и близкие, сотрудники МЧС, а также  представители духовенства и общественных организаций.

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