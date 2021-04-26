Собянин: ремонт Большого Каменного моста завершится до осени

Сооружение фактически собирают заново: восстанавливают конструкцию и декоративные элементы

Масштабную реконструкцию Большого Каменного моста власти города рассчитывают закончить до осени. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Каменный мост - одно из знаковых и известных мест мегаполиса. Сооружение часто снимают в кино, на нём многие любят фотографироваться, запечатлевая самые красивые виды центра столицы. Он был первым каменным мостом в столице и несколько веков считался важным торговым путём.

Сооружение не раз перестраивали и в нынешнем облике его возвели ещё в довоенном 1938 году. Сергей Собянин отметил, что за почти 80 лет его ни разу не реконструировали. В прошлом году начался большой капитальный ремонт, и по планам он должен был закончиться в конце текущего. Сооружение фактически собирают заново: восстанавливают конструкцию и декоративные элементы.

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