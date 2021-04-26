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Эндокринолог рассказала об опасности семечек

21:00
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

И развеяла один популярный миф о продукте

Семена подсолнуха являются мощным источником канцерогенов, но - только в обжаренном виде, так что лучше их употреблять сырыми, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Эндокринолог рассказала о необычном способе похудения

"Сто граммов - это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада. Проблема в том, что как полноценная еда они не воспринимаются, и способствуют набору лишнего веса", - добавила специалист в интервью телеканалу "Звезда".

При этом заявления о том, что семечки провоцируют аппендицит, - миф, отметила Бочарова, но вот людям с гастритом и язвой лучше не злоупотреблять, иначе возможно обострение.

Есть семечки эндокринолог посоветовала в количестве 30 граммов в день. В них, что важно, много клетчатки и витаминов B, А и Е, а также магния.

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