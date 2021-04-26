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Два человека ранены после нападения в английском колледже

21:21
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Нападавший устроил стрельбу

В городе Кроули (графство Западный Сассекс на юге Англии) произошла стрельба рядом с местным колледжем, передает в понедельник полицейское управлением графства.
При стрельбе в Луизиане пострадали пять человек

Два человека получили ранения. Нападавший задержан на месте преступления. Всех учащихся экстренно эвакуировали. Местным жителям рекомендовали временно не приближаться к территории учебного заведения.

Британские СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что стрелок был в черной одежде и маске, у него, помимо пистолета, был еще и нож. Он, пытаясь проникнуть на территорию колледжа, ранил двух его сотрудников.

Всего на месте происшествия были почти сто полицейских. Сейчас обстановка стабилизировалась.

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