Два человека ранены после нападения в английском колледже

Нападавший устроил стрельбу

В городе Кроули (графство Западный Сассекс на юге Англии) произошла стрельба рядом с местным колледжем, передает в понедельник полицейское управлением графства.

Два человека получили ранения. Нападавший задержан на месте преступления. Всех учащихся экстренно эвакуировали. Местным жителям рекомендовали временно не приближаться к территории учебного заведения.

Британские СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что стрелок был в черной одежде и маске, у него, помимо пистолета, был еще и нож. Он, пытаясь проникнуть на территорию колледжа, ранил двух его сотрудников.

Всего на месте происшествия были почти сто полицейских. Сейчас обстановка стабилизировалась.

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