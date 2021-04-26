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Депутат Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров

21:49
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Дискуссию о расширении и модернизации программы необходимо продолжить

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров.

Депутат считает, что пенсионеры, которые не воспользовались путевкой по линии соцзащиты, могли бы получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей на поездки по России. Кроме того, Романенко считает возможным увеличить для пожилых людей и объем туристического кешбэка - до 30%. 

"В развитие идеи президента считаю возможным продолжить дискуссию о расширении и модернизации программы туристического кешбэка. Считаю, для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20% до 30% по России. Это существенно увеличит возможности старшего поколения отдыхать и путешествовать внутри страны", - заявил парламентарий (цитата по АГН "Москва").

По словам Романенко, кешбэк нужно распространить и на билеты – это актуально для всех, кто организует свои туристические поездки самостоятельно. Подобные меры позволят не только поддержать старшее поколение, но и благотворно скажется на туристической отрасли, оказавшейся из-за пандемии в непростой ситуации, пояснил Романенко.

21 апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федсобранию предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года.

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Роман Романенко
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