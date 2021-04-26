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"Деталей нет": Белый дом - о сроках встречи Путина и Байдена

21:55
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

СМИ писали, что саммит пройдет 15-16 июня

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена может состояться 15-16 июня.
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"Мы пока еще до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим. Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет", - приводит слова Псаки ТАСС.

13 апреля Путин и Байден поговорили по телефону. В ходе беседы глава Белого дома предложил российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден уточнил, что предложил Путину саммит в Европе летом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что, встреча Путина и Байдена предварительно планируется на лето, но точная дата не утверждена. Более того, пока окончательно не решено, где именно встретятся лидеры.

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