Инспекторы Евросоюза прибыли в Россию для оценки "Спутника V"

Они ознакомятся с производством и результатами клинических испытаний

Шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём сообщил телеканалу SVT, что инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний разработанного в центре имени Гамалеи препарата от коронавируса "Спутник V".

"Это инспекторы из трех разных стран. Это часть процесса утверждения. Не только проверка производства, но и проверка клинических испытаний", - отметил Бергстрём.

Он добавил, что в случае одобрения вакцины регулятором ЕС в Швецию она может быть поставлена уже в июне. Ведутся переговоры о производстве в королевстве.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 97,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. Помимо "Спутника V", гражданам доступны еще два препарата - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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