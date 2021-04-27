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В России стартует акция "Георгиевская ленточка"

08:35
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Она появилась в 2005 году

Во вторник в стране стартует акция "Георгиевская ленточка". Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Волонтеры уже появились на улицах Приморья, Сахалина и Хабаровского края, сообщает "ТВ Центр".
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Впервые черно-оранжевые ленточки стали раздавать всем желающим весной 2005 года. Теперь стихийно рожденная акция стала традицией, и в дни празднования объединяет людей разного возраста и статуса. Она еще раз напоминает, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне.

Сейчас георгиевские ленточки раздают в 30 странах мира, за шесть лет их было распространено более 50 миллионов. И только в прошлом году из-за пандемии коронавируса акция проходила в онлайн-формате.

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