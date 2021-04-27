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Россия поставит Индии вакцину из-за тяжелой ситуации с коронавирусом

08:25
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Первая партия "Спутника V" прибудет в страну уже 1 мая

Число случаев заболевания коронавирусом в мире растёт девятую неделю подряд, число смертей - шестую. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, передает "ТВ Центр".

Особое беспокойство у ВОЗ вызывает Индия. Четвёртый день подряд там заболевает более 350 тысяч человек в сутки. В стране переполнены больницы, заканчиваются запасы кислорода и лекарств. Жителям даже дома рекомендовано носить маски. Экстренную помощь Индии готова оказать Россия.  Уже 1 мая, как сообщили в РФПИ,  туда доставят первую партию нашего "Спутника".

Сложная ситуация и в Эквадоре. Власти обратились к России, Китаю и США с просьбой помочь с вакцинами.

Тем временем, в ряде государств Старого Света  снимают некоторые ограничения. В преддверии туристического сезона Словения готова освободить россиян от 10-дневного карантина. Уже со среды будут действительны ПЦР-тесты на коронавирус для въезжающих в страну наших сограждан. 

О послаблении локдауна заговорила и канцлер ФРГ. Ангела Меркель сообщила, что гражданам, получившим прививку, или переболевшим ковидом, не нужно предъявлять отрицательный тест при посещении магазинов и СПА-салонов.

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