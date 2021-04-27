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В России за сутки потушили более 100 лесных пожаров

08:40
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Особый режим действует в 35 регионах

Особый противопожарный режим введен уже в 35 регионах. За сутки 112 природных возгораний на площади около 14 тысяч гектаров ликвидировали специалисты Авиалесоохраны, сообщает "ТВ Центр".
При пожаре в Хакасии погибли трое детей

Самая сложная ситуация в Тюменской области - там горят три тысячи гектаров. Крупный пожар тушат на землях лесного фонда в Приамурье. В Еврейской автономной области зафиксированы восемь возгораний, в Хабаровском крае - семь. 

С огнем борются свыше 1700 человек и более 400 единиц техники, в том числе авиация. Вертолеты Ми-8 оперативно доставляют в труднодоступные районы команды пожарных десантников. По данным космического мониторинга, в Новосибирской и Омской областях большое число возгораний связано с палом травы вдоль дорог и полей.

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