"Сухой закон" на майские праздники: будут ли вводить запрет на алкоголь

Подобные слухи на днях распространились в СМИ

Длинные выходные – праздник без границ и берегов. Не все граждане обладают достаточной стойкостью духа и чувством ответственности настолько, чтобы провести весенние каникулы, не прибегая к возлияниям и не роняя социальной ответственности. Леса зовут, водоемы приглашают расположиться на берегу с шашлыком. Но по городам и весям понеслись тревожные слухи. Где введут особый режим продажи развлекательных напитков, а где и сухой закон объявят на период праздников.

Вологда и Сахалин, Курилы и Челябинск, Астрахань и Волгоград. Повсюду потребители встрепенулись, узнав, что алкогольные реки готовы пересохнуть. Доктор медицинских наук, бывший главсанврач страны Геннадий Онищенко объявил: "Если регионы введут ограничение на продажу алкоголя, то это пойдет только на пользу".

Слова Онищенко - как суховей для находящихся на берегах алкогольной реки. Его инициативы в свое время частенько заставляли замирать граждан, охочих до гамбургеров и суши, чипсов и картофеля фри. Про алкоголь и говорить нечего! Онищенко предлагал даже Новый год встречать без бокала, хоть в гости не ходи!

Граждане, не мыслящие отдыха без допинга, насторожились поначалу и даже пришли в отчаяние. Всем известен девиз любого праздника: сколько ни бери, все равно бежать! Некоторые не то что бежать - доковылять не в силах. Или с ног валятся при виде изысканных напитков.

Но полетели весточки из регионов, праздники на сухую справлять не придется, продажу спиртного не прикроют. Точку поставил Роспотребнадзор, о чем сообщили официальные издания. Никаких запретов не будет. Если нужен полный список рекомендаций, как отдохнуть в майские праздники без вреда здоровью, добро пожаловать на сайт Роспотребнадзора. Там убористым шрифтом полный список рекомендаций, передает "ТВ Центр".

Не доводите себя до изумления и не понижайте социальной ответственности. На вас сознательные граждане смотрят. А то ведь некоторые проснутся в первый день после каникул с пониманием того, что в действительности все не так, как на самом деле.

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