"Точку в скандале должен поставить Земан": в чем смысл выпада Чехии против России

Эксперт дал оценку дипломатическому скандалу между Прагой и Москвой

Как можно оценить выступление президента Чехии Милоша Земана? И к чему в итоге приведет обострение в отношениях двух стран?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Когда вся эта ситуация возникла, первый вопрос был – а где эти доказательства? Теперь выясняется, что они и президенту Милошу Земану их не дали. Он очень долго смотрел документы, готовился к чрезвычайному телеобращению. Он, как глава государства, должен поставить какую-то точку в этом скандале. И что мы видим? Выступает чешский президент, говорит – я читал, пытался разобраться, но я так и не увидел "русский след". По его мнению, версий уже несколько. Самая основная, что произошел несчастный случай", - рассказал Топорнин.

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