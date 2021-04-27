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"Точку в скандале должен поставить Земан": в чем смысл выпада Чехии против России

08:52
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Эксперт дал оценку дипломатическому скандалу между Прагой и Москвой

Как можно оценить выступление президента Чехии Милоша Земана? И к чему в итоге приведет обострение в отношениях двух стран?
"Мешок дыма": Россия ответила на заявление президента Чехии

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Когда вся эта ситуация возникла, первый вопрос был – а где эти доказательства? Теперь выясняется, что они и президенту Милошу Земану их не дали. Он очень долго смотрел документы, готовился к чрезвычайному телеобращению. Он, как глава государства, должен поставить какую-то точку в этом скандале. И что мы видим? Выступает чешский президент, говорит – я читал, пытался разобраться, но я так и не увидел "русский след". По его мнению, версий уже несколько. Самая основная, что произошел несчастный случай", - рассказал Топорнин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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