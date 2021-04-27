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Сирийскую деревню "атаковали боевики": под Алеппо прошли учения

08:54
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Опыт реальных боев - в основе тактической подготовки сирийских мотострелков

Казармы сирийской армии в одной из деревень атаковали боевики. Такой была легенда учений, которые прошли под Алеппо. Нападение условного противника было успешно отбито при помощи бронетехники. Командиры подвели итог тренировки - все подразделения успешно выполнили поставленные задачи.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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